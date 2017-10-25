Истории болезни россиян будут размещены на портале госуслуг

09:02, 25 октября 2017, ПАИ

Граждане России обзаведутся электронными медицинскими картами, способными сохранить всю историю медпомощи, которая была оказана по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Доступ к этим документам будет открыт на Едином портале госуслуг (ЕГПУ), пишет газета «Известия».

Проект распоряжения Правительства РФ, регламентирующего появление сервиса «ознакомление с медкартой гражданина РФ и оформление полиса ОМС», подготовило Минэкономразвития.

Как пояснила газете «Известия» помощник министра экономического развития Елена Лашкина, в текущем году началась работа по размещению на портале услуг и сервисов, которые не относятся к государственным, но ассоциируются у граждан с государством и их предоставление целесообразно организовать через ЕПГУ.

Отмечается также, что Минздрав РФ станет информатором портала о здоровье граждан, и при его посредничестве будет осуществляться передача данных пациентов от медучреждений на портал госуслуг.