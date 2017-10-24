За мошенничество будут судить работницу банка в Плюссе

09:08, 25 октября 2017, ПАИ

В суд с утверждённым обвинительным заключением передано дело жительницы Плюсского района, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере).

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в ходе следствия установлено, что женщина, являясь работником банка, с целью личного обогащения в 2016 и 2017 годах совершила хищение денежных средств клиентов путем. Для этого она составляла подложные кассовые документы и проводила фиктивные операции в электронной системе.

Таким образом злоумышленница совершила хищение 900 тыс. рублей, которые принадлежали 14 пожилым гражданам. Деньгами мошенница распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело рассмотрит Плюсский районный суд. Санкция части 3 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.