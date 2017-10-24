Из-за неправильной эксплуатации печи сгорел дачный дом в Псковском районе
24 октября около 13:30 произошёл пожар в дачном доме в садоводческом товариществе «Машиностроитель» в Псковском районе. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной возгорания оказалось нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
Огонь уничтожил дом полностью.
Ещё один пожар 24 октября случился в посёлке Палкино на улице Островской. Около 23:35 там загорелось неэксплуатируемое здание. В нём выгорели кровля и внутренние помещения.
Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.