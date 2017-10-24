Из-за неправильной эксплуатации печи сгорел дачный дом в Псковском районе

09:19, 25 октября 2017, ПАИ

24 октября около 13:30 произошёл пожар в дачном доме в садоводческом товариществе «Машиностроитель» в Псковском районе. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной возгорания оказалось нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Огонь уничтожил дом полностью.

Ещё один пожар 24 октября случился в посёлке Палкино на улице Островской. Около 23:35 там загорелось неэксплуатируемое здание. В нём выгорели кровля и внутренние помещения.

Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.