0
09:44
Псковских десантников подняли по тревоге
19:11
Дежурный по России: ПАИ-live c Александром Соловьевым (ВИДЕО)
16:38
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 29 октября
15:33
Смотрите кино на большом экране смартфона Xiaomi
15:13
Кубок Псковской области по киберспорту номинирован на «Народное признание»
14:29
Депутат Госдумы попросил прокуратуру разобраться с некачественным ремонтом дорог в Пскове
14:07
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
Еще новости
Общество

Псковских десантников подняли по тревоге

В рамках проверки боеготовности по тревоге подняты подразделения двух десантно-штурмовых дивизий ВДВ в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Подразделения подняты по тревоге в рамках совместного летно-тактического учения, которое началось с одним из соединений Военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС.

«На 2017 год запланировано совместное учение частей и соединений Военно-транспортной авиации и ВДВ по переброске войск на большие расстояние с десантированием парашютным способом на незнакомые площадки приземления», - отметил врио заместителя командующего ВДВ России по воздушно-десантной подготовке полковник Михаил Осипенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковских десантников подняли по тревоге
25 октября 2017
Псковских десантников подняли по тревоге
Дежурный по России: ПАИ-live c Александром Соловьевым (ВИДЕО)
24 октября 2017
Дежурный по России: ПАИ-live c Александром Соловьевым (ВИДЕО)
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 29 октября
24 октября 2017
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 29 октября
Смотрите кино на большом экране смартфона Xiaomi
24 октября 2017
Смотрите кино на большом экране смартфона Xiaomi
Кубок Псковской области по киберспорту номинирован на «Народное признание»
24 октября 2017
Кубок Псковской области по киберспорту номинирован на «Народное признание»
Депутат Госдумы попросил прокуратуру разобраться с некачественным ремонтом дорог в Пскове
24 октября 2017
Депутат Госдумы попросил прокуратуру разобраться с некачественным ремонтом дорог в Пскове 4
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
24 октября 2017
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС 1
Александр Летягин: Соглашение между ПАО «Россети» и администрацией Псковской области будет исполнено, несмотря на смену главы региона
24 октября 2017
Александр Летягин: Соглашение между ПАО «Россети» и администрацией Псковской области будет исполнено, несмотря на смену главы региона

Идет загрузка...