Псковских десантников подняли по тревоге

09:44, 25 октября 2017, ПАИ

В рамках проверки боеготовности по тревоге подняты подразделения двух десантно-штурмовых дивизий ВДВ в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Подразделения подняты по тревоге в рамках совместного летно-тактического учения, которое началось с одним из соединений Военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС.

«На 2017 год запланировано совместное учение частей и соединений Военно-транспортной авиации и ВДВ по переброске войск на большие расстояние с десантированием парашютным способом на незнакомые площадки приземления», - отметил врио заместителя командующего ВДВ России по воздушно-десантной подготовке полковник Михаил Осипенко.