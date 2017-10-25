0
09:44
Псковских десантников подняли по тревоге
19:11
Дежурный по России: ПАИ-live c Александром Соловьевым (ВИДЕО)
16:38
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 29 октября
15:33
Смотрите кино на большом экране смартфона Xiaomi
15:13
Кубок Псковской области по киберспорту номинирован на «Народное признание»
14:29
Депутат Госдумы попросил прокуратуру разобраться с некачественным ремонтом дорог в Пскове
14:07
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
Еще новости
Общество

Гранты на развитие комфортной среды будут разыграны среди малых городов России

Малым городам России планируется выделить дотации из федерального бюджета на развитие комфортной среды. Как пишет газета «Известия», средства будут распределяться по конкурсу, оценивать кандидатов будет всероссийское жюри.

В проекте документа, который разработал Минстрой, сказано, что деньги могут быть потрачены исключительно на реализацию проектов формирования комфортной городской среды. В частности, их можно направить на реконструкцию фасадов памятников архитектуры, создание или обустройство общественных пространств и усовершенствование городской инфраструктуры.

Для участия в конкурсе власти совместно с архитекторами, краеведами и заинтересованными жителями должны подготовить проекты по развитию комфортной городской среды. Далее их и техническую документацию нужно будет загрузить на сайт конкурса. В документах должна содержаться информация о предполагаемом объеме трат и ожидаемом экономическом эффекте проекта. 

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, о размерах грантов пока говорить преждевременно. Он отметил, что оцениваться будет актуальность проекта, уровень его поддержки жителями и вовлечение бизнеса и экспертов.

Андрей Чибис уверен, что реализация подобных проектов в малых городах России поможет создать новые точки притяжения для бизнеса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковских десантников подняли по тревоге
25 октября 2017
Псковских десантников подняли по тревоге
Дежурный по России: ПАИ-live c Александром Соловьевым (ВИДЕО)
24 октября 2017
Дежурный по России: ПАИ-live c Александром Соловьевым (ВИДЕО)
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 29 октября
24 октября 2017
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 29 октября
Смотрите кино на большом экране смартфона Xiaomi
24 октября 2017
Смотрите кино на большом экране смартфона Xiaomi
Кубок Псковской области по киберспорту номинирован на «Народное признание»
24 октября 2017
Кубок Псковской области по киберспорту номинирован на «Народное признание»
Депутат Госдумы попросил прокуратуру разобраться с некачественным ремонтом дорог в Пскове
24 октября 2017
Депутат Госдумы попросил прокуратуру разобраться с некачественным ремонтом дорог в Пскове 4
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
24 октября 2017
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС 1
Александр Летягин: Соглашение между ПАО «Россети» и администрацией Псковской области будет исполнено, несмотря на смену главы региона
24 октября 2017
Александр Летягин: Соглашение между ПАО «Россети» и администрацией Псковской области будет исполнено, несмотря на смену главы региона

Идет загрузка...