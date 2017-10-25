Гранты на развитие комфортной среды будут разыграны среди малых городов России

09:38, 25 октября 2017, ПАИ

Малым городам России планируется выделить дотации из федерального бюджета на развитие комфортной среды. Как пишет газета «Известия», средства будут распределяться по конкурсу, оценивать кандидатов будет всероссийское жюри.

В проекте документа, который разработал Минстрой, сказано, что деньги могут быть потрачены исключительно на реализацию проектов формирования комфортной городской среды. В частности, их можно направить на реконструкцию фасадов памятников архитектуры, создание или обустройство общественных пространств и усовершенствование городской инфраструктуры.

Для участия в конкурсе власти совместно с архитекторами, краеведами и заинтересованными жителями должны подготовить проекты по развитию комфортной городской среды. Далее их и техническую документацию нужно будет загрузить на сайт конкурса. В документах должна содержаться информация о предполагаемом объеме трат и ожидаемом экономическом эффекте проекта.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, о размерах грантов пока говорить преждевременно. Он отметил, что оцениваться будет актуальность проекта, уровень его поддержки жителями и вовлечение бизнеса и экспертов.

Андрей Чибис уверен, что реализация подобных проектов в малых городах России поможет создать новые точки притяжения для бизнеса.