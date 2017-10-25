Гранты на развитие комфортной среды будут разыграны среди малых городов России
Малым городам России планируется выделить дотации из федерального бюджета на развитие комфортной среды. Как пишет газета «Известия», средства будут распределяться по конкурсу, оценивать кандидатов будет всероссийское жюри.
В проекте документа, который разработал Минстрой, сказано, что деньги могут быть потрачены исключительно на реализацию проектов формирования комфортной городской среды. В частности, их можно направить на реконструкцию фасадов памятников архитектуры, создание или обустройство общественных пространств и усовершенствование городской инфраструктуры.
Для участия в конкурсе власти совместно с архитекторами, краеведами и заинтересованными жителями должны подготовить проекты по развитию комфортной городской среды. Далее их и техническую документацию нужно будет загрузить на сайт конкурса. В документах должна содержаться информация о предполагаемом объеме трат и ожидаемом экономическом эффекте проекта.
По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, о размерах грантов пока говорить преждевременно. Он отметил, что оцениваться будет актуальность проекта, уровень его поддержки жителями и вовлечение бизнеса и экспертов.
Андрей Чибис уверен, что реализация подобных проектов в малых городах России поможет создать новые точки притяжения для бизнеса.