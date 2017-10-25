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Общество

Здание инфекционного отделения Великолукской больницы признано аварийным

Прокуратура Великих Лук признала здание инфекционного отделения №2 Великолукской межрайонной больницы не пригодным к эксплуатации и подлежащим сносу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что в нарушение требований Федерального закона от 30 марта 1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» здание Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Великолукская межрайонная больница» находится в аварийном состоянии.

Несмотря на это, в здании осуществляется медицинская деятельность, оказываются медицинские услуги населению, чем создается реальная угроза жизни и здоровью граждан. В этой связи прокурор города обратился в суд с требованием запрета осуществления медицинской деятельности в здании инфекционного отделения №2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Великолукская межрайонная больница» и прекращения его эксплуатации с 1 января 2018 года.

Требования прокурора судом удовлетворены, на Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации и ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» возложены соответствующие обязанности. Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала решение Великолукского городского суда законным и обоснованным.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города.

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