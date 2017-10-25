Собственников бесхозяйной недвижимости разыскивают в Пскове

10:15, 25 октября 2017, ПАИ

В Псковский городской суд поступило заявление комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Пскова о признании права муниципальной собственности на несколько объектов недвижимого имущества, которые, как указано в заявлении, являются бесхозяйными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в КУМИ.

Речь, в частности, идет о нежилом здании котельной на улице Труда, 27, о двух нежилых помещениях на улице Яна Фабрициуса, 10 и о нежилом здании проходной на улице Солнечной, 71.

Заявление принято к производству, возбуждено гражданское дело. Судебное заседание по делу назначено на 22 ноября.

Всем заинтересованным лицам, которые считают себя собственниками этого имущества либо его иными законными владельцами, предлагается обратиться для решения вопроса о его дальнейшей судьбе в комитет по управлению муниципальным имуществом Пскова (во внесудебном порядке) или в Псковский городской суд для участия в рассмотрении заявления.