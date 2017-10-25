Нетрезвого водителя-рецидивиста задержала полиция в Невеле

10:27, 25 октября 2017, ПАИ

В Невеле полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 24 октября вечером в Невеле на улице Герцена стражи порядка остановили автомашину ВАЗ-2107. Выяснилось, что легковушкой управлял 30-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.