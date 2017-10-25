0
12:44
Михаил Ведерников намерен добиваться поддержки федерального центра в вопросах сохранения культурного наследия региона
10:55
Пограничное состояние
09:44
Псковских десантников подняли по тревоге
19:11
Дежурный по России: ПАИ-live c Александром Соловьевым (ВИДЕО)
16:38
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 29 октября
15:33
Смотрите кино на большом экране смартфона Xiaomi
15:13
Кубок Псковской области по киберспорту номинирован на «Народное признание»
Еще новости
Общество

Поддельную тысячу рублей изъяла полиция в Великих Луках

В Великих Луках полиция изъяла тысячерублевую банкноту с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 24 октября в Великих Луках в одном из финансовых учреждений была обнаружена купюра достоинством тысяча рублей с признаками подделки.  По имеющимся данным, она поступила в выручке одной из аптек города. По данному факту полиция проводит проверку.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников намерен добиваться поддержки федерального центра в вопросах сохранения культурного наследия региона
25 октября 2017
Михаил Ведерников намерен добиваться поддержки федерального центра в вопросах сохранения культурного наследия региона
Псковских десантников подняли по тревоге
25 октября 2017
Псковских десантников подняли по тревоге
Дежурный по России: ПАИ-live c Александром Соловьевым (ВИДЕО)
24 октября 2017
Дежурный по России: ПАИ-live c Александром Соловьевым (ВИДЕО)
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 29 октября
24 октября 2017
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 29 октября
Смотрите кино на большом экране смартфона Xiaomi
24 октября 2017
Смотрите кино на большом экране смартфона Xiaomi
Кубок Псковской области по киберспорту номинирован на «Народное признание»
24 октября 2017
Кубок Псковской области по киберспорту номинирован на «Народное признание»
Депутат Госдумы попросил прокуратуру разобраться с некачественным ремонтом дорог в Пскове
24 октября 2017
Депутат Госдумы попросил прокуратуру разобраться с некачественным ремонтом дорог в Пскове 4
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
24 октября 2017
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС 1

Идет загрузка...