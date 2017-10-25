Поддельную тысячу рублей изъяла полиция в Великих Луках

10:20, 25 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция изъяла тысячерублевую банкноту с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 24 октября в Великих Луках в одном из финансовых учреждений была обнаружена купюра достоинством тысяча рублей с признаками подделки. По имеющимся данным, она поступила в выручке одной из аптек города. По данному факту полиция проводит проверку.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.