Выставка «Ангел забытого места» откроется 3 ноября в Пскове

10:41, 25 октября 2017, ПАИ

3 ноября в 18:40 в Пскове в малом зале Картинной галереи (улица Некрасова, 7) в рамках V Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» состоится открытие персональной выставки графики Юрия Киргизова «Ангел забытого места». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На выставке будут представлены 40 работ художника. Экспозиция будет работать до 3 декабря 2017 года в малом зале Картинной галереи. Вход на неё при покупке билета в Картинную галерею бесплатный.

Юрий Киргизов родился в 1960 году в селе Егоркино республики Татарстан, является Членом Союза Художников России. В 1995 году получил диплом Российской Академии Художеств; в 2009 году - диплом победителя международного фестиваля графических искусств в номинации «Компьютерная графика» в городе Иматра, Финляндия; получил диплом I степени на III Международном молодежном творческом конкурсе, посвященном Дню святой Татьяны и году экологии в России.

Художник выставлялся в России и за рубежом: Санкт-Петербург, Москва, Псков, Кронштадт, Иматра (Финляндия), Оулу (Финляндия), Котка (Финляндия), Хельсенки (Финляндия), Юрмала (Латвия). Работы автора находятся в собрании Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Киришском историко-краеведческом музее, в частных коллекциях России, США, Германии, Финляндии.