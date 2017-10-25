Врачи городской поликлиники в Пскове задержали приём из-за проверки Роспотребнадзора
Сегодня, 25 октября, врачи Псковской городской поликлиники на улице Коммунальной, 23 задержали приём до 10:00 из-за плановой проверки Роспотребнадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Невалённая.
По её словам, проходит масштабная проверка всех подразделений и офисов городской поликлиники. В частности, специалисты Роспотребнадзора проверяют соблюдение санитарных норм, правильность утилизации медицинских отходов, работу коммунальных систем поликлиники.
«Мы заранее предупреждали о проверке. Да, приём врачей начался несколько позже, но абсолютно все пациенты получат медицинскую помощь. В следующий раз, возможно, через СМИ мы будем советоваться с псковичами, в какие часы лучше устраивать подобные проверки», - отметила Галина Невалённая.