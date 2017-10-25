Второй этап Всероссийского конкурса среди почтовых водителей пройдет в Пскове 26 октября

13:28, 25 октября 2017, ПАИ

26 октября в Пскове пройдет второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди водителей – работников ФГУП «Почта России» Северо-Западного региона. Организаторами выступают Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» и общественная организация Профсоюз работников связи России организуют в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала ФГУП «Почта России» по Псковской области.

По словам организаторов, целями конкурса «Лучший водитель 2017 года» являются: повышение качества услуг, предоставляемых населению области; развитие взаимодействия с государственными структурами; привлечение внимания широкой общественности к сети Почты России.

Значимое место в конкурсе будет отведено вопросам повышения культуры безопасности профессиональной деятельности шофёра, знанию ПДД, мастерству вождения автомобиля, умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, готовности оказать доврачебную помощь пострадавшему при ДТП.

На соревновании состоится презентация работы передвижных отделений почтовой связи. «Внедрение этого вида предоставления населению услуг почтовой связи является социально значимым и востребованным в условиях нашего региона», - отметили в пресс-службе.

Также в мероприятии примут участие Главное управление МЧС России по Псковской области, аварийно-спасательная служба ГКУ Псковской области «Управление ОД в ЧС», УМВД России по Псковской области.

Практическая часть конкурса состоится 26 октября с 13:20 до 17:30 на площадке ТРК «Акваполис» (со стороны улицы Никольской).