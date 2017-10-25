Удобный для людей с ограниченными возможностями парк планируется создать в Пскове

11:29, 25 октября 2017, ПАИ

На территории Корытовского лесопарка в Пскове планируется создать парк, приспособленный для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила руководитель общественной организации «Чудской проект» Ольга Василенко на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 25 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ольги Василенко, благоустроить планируется не весь Корытовский лесопарк, а только ту часть, которая прилегает к реке Великой. На этой территории уже проведена инвентаризация зелёных насаждений и покрова, для того чтобы понять, как дальше работать с парком, какие растения могут угрожать людям.

Руководитель «Чудского проекта» подчеркнула, что в обсуждении проекта парка участвовали люди с ограниченными возможностями, и после консультаций с ними в план были внесены корректировки.

На сегодняшний день, добавила она, проектно-сметная документация по парку уже готова. «Мы надеемся, что получим финансирование», - сказала Ольга Василенко.

Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв заверил, что парк будет доступен не только его подопечным, но и всем жителям города. «У нас не так много мест, где можно отдыхать, гулять, - отметил он. - Эта часть будет создана по принципам универсального дизайна для любых людей. Мы надеемся, что проект станет городским и в нём будут заинтересованы все жители Пскова».