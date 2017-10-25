0
12:44
Михаил Ведерников намерен добиваться поддержки федерального центра в вопросах сохранения культурного наследия региона
10:55
Пограничное состояние
09:44
Псковских десантников подняли по тревоге
19:11
Дежурный по России: ПАИ-live c Александром Соловьевым (ВИДЕО)
16:38
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 29 октября
15:33
Смотрите кино на большом экране смартфона Xiaomi
15:13
Кубок Псковской области по киберспорту номинирован на «Народное признание»
Еще новости
Общество

Удобный для людей с ограниченными возможностями парк планируется создать в Пскове

На территории Корытовского лесопарка в Пскове планируется создать парк, приспособленный  для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила  руководитель общественной организации «Чудской проект» Ольга Василенко на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 25 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ольги Василенко, благоустроить планируется не весь Корытовский  лесопарк, а только ту часть, которая прилегает к реке Великой. На этой территории уже проведена инвентаризация зелёных насаждений и покрова, для того чтобы понять, как дальше работать с парком, какие растения могут угрожать людям. 

Руководитель «Чудского проекта» подчеркнула, что в обсуждении проекта парка участвовали люди с ограниченными возможностями, и после консультаций с ними в план были внесены корректировки.

На сегодняшний день, добавила она, проектно-сметная документация по парку уже готова. «Мы надеемся, что получим финансирование», - сказала Ольга Василенко.

Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв заверил, что парк будет доступен не только его подопечным, но и всем жителям города. «У нас не так много мест, где можно отдыхать, гулять, - отметил он. - Эта часть будет создана по принципам универсального дизайна для любых людей. Мы надеемся, что проект станет городским и в нём будут заинтересованы все жители Пскова».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников намерен добиваться поддержки федерального центра в вопросах сохранения культурного наследия региона
25 октября 2017
Михаил Ведерников намерен добиваться поддержки федерального центра в вопросах сохранения культурного наследия региона
Псковских десантников подняли по тревоге
25 октября 2017
Псковских десантников подняли по тревоге
Дежурный по России: ПАИ-live c Александром Соловьевым (ВИДЕО)
24 октября 2017
Дежурный по России: ПАИ-live c Александром Соловьевым (ВИДЕО)
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 29 октября
24 октября 2017
Полуфинал конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 29 октября
Смотрите кино на большом экране смартфона Xiaomi
24 октября 2017
Смотрите кино на большом экране смартфона Xiaomi
Кубок Псковской области по киберспорту номинирован на «Народное признание»
24 октября 2017
Кубок Псковской области по киберспорту номинирован на «Народное признание»
Депутат Госдумы попросил прокуратуру разобраться с некачественным ремонтом дорог в Пскове
24 октября 2017
Депутат Госдумы попросил прокуратуру разобраться с некачественным ремонтом дорог в Пскове 4
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
24 октября 2017
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС 1

Идет загрузка...