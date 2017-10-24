18-летний преступник с ножом напал на великолучанина

11:37, 25 октября 2017, ПАИ

18-летний неоднократно судимый безработный молодой человек подозревается в совершении разбойного нападения на жителя Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 22 октября в Великих Луках в подъезде дома по улице Розы Люксембург неизвестный ударил ножом 41-летнего мужчину и пытался похитить у него деньги, после чего скрылся. Потерпевшего доставили в больницу.

Подозреваемый в разбойном нападении задержан. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.