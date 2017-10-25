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Общество

Общественники: Доступ инвалидов к псковским гостиницам затруднён

Доступ инвалидов к псковским гостиницам затруднён, заявила руководитель некоммерческой организации «Чудской проект» Ольга Василенко по итогам проверки трех отелей Пскова. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом она сообщила 25 октября на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

По словам Ольги Василенко, результаты проверок оказались «не слишком приятны для администраторов гостиниц». В частности, нарушения касались уклона пандуса, размещения пандусов. «Однако, например, гостиница «Ольгинская» уже начала заменять пандус. Мы видим, что та информация, которая была передана, принята к сведению», - констатировала Ольга Василенко.

Она также добавила, что «еще предстоит поработать над зелеными территориями возле гостиниц и дендропарка».

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