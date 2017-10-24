Два свитера, сахар, ноутбук и маршрутизатор похитил вор из квартиры в Порхове

11:54, 25 октября 2017, ПАИ

Полицейские раскрыли кражу ноутбука, маршрутизатора, двух свитеров, сахара и некоторого другого имущества из квартиры дома по улице Пушкина в городе Порхове. Общий ущерб превысил 16 тыс. рублей. Преступление было совершено в ночь на 15 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Подозревается в краже 38-летний безработный, ранее судимый местный житель. Ведется проверка.

Также сотрудники полиции установили подозреваемого в краже бензотриммера, произошедшей в августе в Новоржеве из дома по улице Карла Маркса. Им оказался 44-летний безработный, ранее судимый местный житель. В ходе обыска похищенный агрегат у него изъят. Возбуждено уголовное дело.

В Усвятах в период с августа по октябрь из здания местного предприятия по улице 25 Октября была похищена электропроводка. В здание преступники попали, разбив окно. Причиненный ущерб уточняется. В этом преступлении подозреваются трое безработных жителей поселка Усвяты: 28-летний, 25-летний и 21-летний молодые люди. Похищенное изъято.