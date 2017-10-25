«Чудской проект» о вырубке деревьев в Пскове: Мы должны разумно подходить к тому, что имеем

13:01, 25 октября 2017, ПАИ

«Вырубить или убить живое существо - легко и просто, а вот подумать, как сделать так, чтобы это существо жило и дальше - это проблема», - прокомментировала санитарную вырубку деревьев в Пскове руководитель некоммерческой организации «Чудской проект» Ольга Василенко. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом она сообщила на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 25 октября.

По словам Ольги Василенко, следует искать компромисс и более разумно подходить к тому, что имеет город. «В Пскове не так уж и много зеленых зон. Процент озеленения не велик. Нам есть, над чем работать», - отметила Ольга Василенко.