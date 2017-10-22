Псковская область возглавила список регионов, обеспечивших рост производства продукции свиноводства в стране

12:18, 25 октября 2017, ПАИ

Псковская область возглавила список регионов, обеспечивших рост производства продукции свиноводства в стране, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Минсельхоз России.

В Минсельхозе подчеркнули, что Псковская область второй год остается бессменным лидером отрасли по производству свинины и обеспечивает основной прирост поголовья свиней на убой в сельскохозяйственных организациях. Также в первую пятерку вошли Курская, Белгородская, Тверская и Воронежская области.

Отметим, что основной прирост свинины в живом весе обеспечивает ООО «Великолукский свиноводческий комплекс».

В Минсельхозе России также сообщили о росте производства продукции свиноводства. За январь-сентябрь 2017 года производство свиней на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 3,17 миллиона тонн, что на 4,5% больше, чем годом ранее. В сельскохозяйственных организациях производство достигло 2,7 миллиона тонн (+6,2 процента к аналогичному периоду 2016 года).