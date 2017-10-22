0
11:38
Кредит вам в помощь
11:32
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
09:40
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле
16:15
Приключения «электроника»
15:55
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
15:32
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
15:16
Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30%
Еще новости
Экономика

Псковская область возглавила список регионов, обеспечивших рост производства продукции свиноводства в стране

Псковская область возглавила список регионов, обеспечивших рост производства продукции свиноводства в стране, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Минсельхоз России.

В Минсельхозе подчеркнули, что Псковская область второй год остается бессменным лидером отрасли по производству свинины и обеспечивает основной прирост поголовья свиней на убой в сельскохозяйственных организациях. Также в первую пятерку вошли Курская, Белгородская, Тверская и Воронежская области.

Отметим, что основной прирост свинины в живом весе обеспечивает ООО «Великолукский свиноводческий комплекс».

В Минсельхозе России также сообщили о росте производства продукции свиноводства. За январь-сентябрь 2017 года производство свиней на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 3,17 миллиона тонн, что на 4,5% больше, чем годом ранее. В сельскохозяйственных организациях производство достигло 2,7 миллиона тонн (+6,2 процента к аналогичному периоду 2016 года).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
22 октября 2017
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле
20 октября 2017
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле 1
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
19 октября 2017
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
19 октября 2017
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30%
19 октября 2017
Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30% 1
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
19 октября 2017
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
19 октября 2017
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили «точки роста» региона
19 октября 2017
Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили «точки роста» региона 3

Идет загрузка...