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Общество

Игровые комплексы, места для гриля и ровные дорожки появятся в Корытовском лесопарке в Пскове

В части Корытовского лесопарка в Пскове, которая прилегает к Центру лечебной педагогики (ЦЛП), появятся площадки для гриля, игровые комплексы и подсветка дорожек.  Об этом сообщил директор ЦЛП Андрей Царёв на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 25 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Также, по словам Андрея Царёва, планируется выровнять существующие дорожки, чтобы они были удобными для прогулок и поездок на велосипеде.

Работы в лесопарке, отметил он, предполагается начать уже на следующей неделе. В этом году будет выполнена расчистка парка, проведено освещение, которым занимается администрация Псковской области.

Андрей Царёв рассчитывает на добровольную помощь горожан в деле благоустройства лесопарка. Кроме того, он намерен создать на базе  Производственных мастерских для инвалидов бригаду, которая сможет выполнять какие-то несложные работы в парке, обслуживать территорию.  «А если что-то сложное - то уже будем обращаться к другим организациям, конечно», - сказал директор ЦЛП.

Ещё один вопрос – это охрана лесопарка. «Мы планируем там поставить пункт охраны и видеонаблюдение. Мы рассчитываем, что городская администрация как-то подключится, чтобы обеспечивать деятельность этой территории, так как  все будет создано для горожан», - добавил Андрей Царёв.

Руководитель организации «Чудской проект» Ольга Василенко рассказала, что финансирование на создание парка планируется также получить в рамках проекта  приграничного сотрудничества «Латвия – Россия».  «Мы будем искать финансирование, оно может быть получено не раньше января 2019 года. Пока подали заявку. Все зависит от того, насколько концепция будет востребована», - пояснила она.

Андрей Царёв добавил, что получить планируется 200 тысяч евро.

Он также рассказал, что в качестве благотворителей выступила компания «Эгле», которая профинансировала изготовление проектно-сметной документации.

«Мы с архитектором ездили по территории Латвии и Эстонии, чтобы изучить работы именно в парковом строительстве. Нам порекомендовали некоторые места и, по отзывам самих архитекторов, это дало им знания о том, как именно нужно разрабатывать проекты», - заключил Андрей Царёв.

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