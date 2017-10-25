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Михаил Ведерников намерен добиваться поддержки федерального центра в вопросах сохранения культурного наследия региона

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников заявил, что будет добиваться поддержки федерального центра в вопросах сохранения культурного наследия региона. Об этом он сказал  сегодня, 25 октября, на рабочей встрече с председателем Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Еленой Яковлевой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Темой для рабочей встречи стали ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия, вошедших в федеральную целевую программу «Культура России» на 2017 год и в план подготовки Международных Ганзейских дней Нового времени 2019 года.

Елена Яковлева рассказала, что в текущем году Министерство культуры Российской Федерации поддержало заявку Псковской области на общую сумму порядка 150 млн рублей. Однако, по её словам, в процессе торгов происходит корректировка суммы, к тому же конкурсы идут с большой задержкой. По отдельным объектам, как по церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово, конкурсы отменены.

Кроме того, среди приоритетных объектов, которые требуют первостепенного внимания и поддержки врио губернатора, Елена Яковлева назвала ансамбли Псковского кремля и Окольного города. Оба памятника вошли в план подготовки к Ганзе-2019. Псковский кремль станет местом проведения основных мероприятий международного события. Принято решение, что в текущем году на объекте начнутся первоочередные противоаварийные работы. На эти цели требуется порядка 128 млн рублей. Крепостные сооружения Окольного города примыкают к улице Свердлова и набережной реки Великой и являются границей туркластера «Псковский». На ремонт этого объекта необходимо около 40 млн рублей. Федеральное финансирование работ пока не подтверждено.

«Я начал знакомство с объектами культурного наследия области с уникальной церкви в Мелетово. Считаю, что регион нуждается в особой поддержке федерального центра. Я буду встречаться с вице-премьером Правительства Ольгой Голодец и главой Минкульта Владимиром Мединским и обсуждать меры поддержки. Готовьте документы», — заключил Михаил Ведерников.

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