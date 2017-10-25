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Общество

Экскурсия по Довмонтову городу для маломобильных граждан была разработана в рамках проекта «Дружественные города»

Экскурсия по Довмонтову городу для маломобильных граждан была разработана в рамках проекта «Дружественные города: городская природная и культурная среда, доступная для людей с ограниченными возможностями». Об этом рассказала руководитель псковской некоммерческой организации «Чудской проект» Ольга Василенко, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда».

Она рассказала, что всего в рамках проекта в городах-участниках было реализовано 8 так называемых «малых грантов». К примеру, в Калининграде в рамках такого гранта появился зеленый сквер возле социального центра для детей-инвалидов, в Петрозаводске похожий сквер был разбит у центра для пожилых людей.

В городе Дно Псковской области на средства малого гранта была оборудована входная группа для маломобильных граждан в городском культурном центре. А в Пскове представители регионального отделения Всероссийского общества инвалидов провели паспортизацию Довмонтова города Псковского кремля на предмет его доступности для маломобильных категорий граждан. Кроме того, ими были разработаны рекомендации по ее приведению в соответствие с нормативами и разработана специальная экскурсионная программа. 

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