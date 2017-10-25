Михаил Ведерников: Для депутатов областного Собрания двери моего кабинета всегда открыты

13:06, 25 октября 2017, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел серию рабочих встреч с членами фракций Псковского областного Собрания депутатов 6-го созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников подчеркнул готовность к диалогу и совместной работе на благо жителей Псковской области. «Двери моего кабинета открыты для всех, тем более для депутатов Псковского областного Собрания, рассчитываю на вашу поддержку, на взаимодействие с вами», — сказал он.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов заявил об открытости для конструктивного сотрудничества.

Общение Михаила Ведерникова с представителями парламентских фракций строилось в формате «вопрос-ответ». Депутаты фракции «Единая Россия» подняли темы индексации заработных плат работников бюджетной сферы, переоценки кадастровой стоимости садоводческих участков, развития программы «Молодая семья», бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Депутаты-коммунисты обратили внимание врио главы региона на необходимость индексации размера ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и других социальных выплат.

Они также поздравили Михаила Ведерникова с назначением, заметив, что должность губернатора — «нелегкие хлеба». «Мы надеемся, что вы активно сразу с первых дней займетесь вопросами нашей области, а мы, как фракция КПРФ, со своей стороны обещаем, что окажем вам всемерную поддержку во всех вопросах, которые касаются повышения благосостояния наших граждан. В этом отношении можете на нас положиться», — обратился к Михаилу Ведерникову заместитель руководителя фракции КПРФ Виктор Дуля.

Готовность к конструктивному диалогу выразили и депутаты фракции «Справедливая Россия».

Центральными темами разговора Михаила Ведерникова с депутатом фракции «Яблоко» Львом Шлосбергом стали вопросы демографии, оттока трудоспособного населения, социальной сферы, работы органов местного самоуправления, государственного долга региона.

С депутатами, представляющими фракцию ЛДПР в региональном Собрании, Михаил Ведерников обсудил вопросы социальной политики и здравоохранения. В частности, парламентарии обратили внимание врио губернатора на несвоевременное обеспечение жителей региона льготными лекарственными средствами. «Чаще всего обращаются диабетики, это самые популярные обращения, которые нам приходится обрабатывать. Я хотел бы поблагодарить руководителя Госкомитета области по здравоохранению Потапова Игоря Ивановича, потому что все вопросы, которые через нас проходят в комитет решаются буквально за 1–2 дня, но это точечное решение. Массовая проблема по региону присутствует», — сказал руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков.

Еще один требующий внимания со стороны областных властей вопрос — городская свалка, добавил его коллега Сергей Литвиненко. «Вопрос актуальный, и здесь важно, в процессе выбора места под новый полигон ТБО, слышать и учитывать мнение жителей этих территорий. Работа в этом направлении продолжается», — сказал в ответ Михаил Ведерников.

Он поблагодарил всех представителей фракций за содержательный разговор и предложил сделать такие встречи по актуальным вопросам регулярными. «Призываю вас к активной работе», — сказал врио губернатора.