Возможные изменения в регламент Псковского облсобрания обсудила комиссия по вопросам депутатской деятельности

13:37, 25 октября 2017, ПАИ

Комиссия по вопросам депутатской деятельности и Регламенту 25 октября рассмотрела вопросы о внесении изменений в постановления областного Собрания депутатов о регистрации фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия», об изменении персонального состава комитета по законодательству и местному самоуправлению, а также заявление депутата Николая Бурого о досрочном сложении полномочий.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, председатель комиссии Анатолий Тиханов напомнил коллегам о том, что на дополнительных выборах депутатов Псковского областного Собрания, прошедших в единый день голосования 10 сентября, по одномандатному избирательному округу №8 победу одержал великолучанин Андрей Корнев. В комиссию поступило заявление депутата о включении во фракцию «Единая Россия». Члены комиссии поддержали проект постановления, изменяющий списочный состав фракции.

Также единодушно депутаты проголосовали за внесение изменений в документ, определяющий состав фракции «Справедливая Россия». Месяц назад комиссия по вопросам депутатской деятельности и Регламенту рассматривала заявление Олега Брячака о досрочном сложении полномочий. По решению регионального отделения партии вакантный мандат депутата областного Собрания был передан Владимиру Панченко, 4 октября соответствующее решение было принято на заседании Избирательной комиссии.

Оба депутата – и Андрей Корнев, и Владимир Панченко – изъявили желание работать в комитете по законодательству и местному самоуправлению.

Члены комиссии поддержали решение коллег, но обратили внимание, что состав комитета при этом увеличивается до 10 человек. Регламент областного Собрания не устанавливает ограничений по максимальному количеству членов комитета, определена лишь нижняя граница – не менее 7 депутатов.

Также комиссия по вопросам депутатской деятельности и Регламенту рассмотрела заявление единоросса Николая Бурого о досрочном сложении полномочий. Сам депутат не присутствовал на заседании, решение было принято заочно.

Анатолий Тиханов сообщил, что лично общался с коллегой, подтверждает, что заявление было написано по доброй воле. Николай Бурый намерен принять участие в работе 13-й сессии, которая назначена на 26 октября, и сложить полномочия. Члены комиссии единогласно поддержали решение, по итогам подготовлен проект постановления. Окончательное решение будет принято на сессии.

Отметим также, что в соответствии с пунктом 3 статьи 86 Избирательного кодекса Псковской области, «зарегистрированный кандидат, включенный в единый список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, вправе участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более двух раз». Таким образом, Николай Бурый по решению регионального отделения партии «Единая Россия» может ещё один раз претендовать на получение мандата депутата Псковского областного Собрания шестого созыва и вернуться к работе в региональном парламенте.

Напомним, в 2016 году Николай Бурый участвовал в выборах в Псковское областное Собрание депутатов шестого созыва в составе единого списка кандидатов партии «Единая Россия» и возглавлял региональную группу №19. По итогам выборов партия «Единая Россия» показала в округе №19 лучший результат – 60,01% голосов избирателей.

В завершение заседания Анатолий Тиханов напомнил коллегам, что члены комиссии могут предлагать изменения в Регламент областного Собрания. «Наш регламент требует доработки, это живой документ, наша «рабочая конституция». Мы проработали в новом созыве год, если у вас есть замечания, давайте вносить изменения – чтобы нам было удобно работать», - отметил Анатолий Тиханов.

Виктор Антонов, возглавлявший в пятом созыве рабочую группу по подготовке новой версии регламента, напомнил, что на создание документа ушло около года: «Мы долго писали, получился объёмный документ. Были разные мнения, но в итоге всем фракциям удалось договориться».

По мнению Виктора Антонова, регламент должен быть как можно проще. «Если есть предложения по изменению, давайте готовить поправки», - согласился с председателем комиссии первый вице-спикер.

Одной из первых таких поправок может стать наделение комиссии правом законодательной инициативы по аналогии с комитетами Собрания. Для этого потребуется внести изменение в Устав Псковской области. Напомним, такие решения принимаются квалифицированным большинством депутатов Собрания.