Смену по биоэкологии организовали для одаренных школьников Псковской области

14:28, 25 октября 2017, ПАИ

С 29 октября по 3 ноября в Пскове на базе Центра науки и спорта «Без предела» впервые пройдет профильная смена для одаренных школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В работе смены примут участие 20 девятиклассников из Пскова, Великих Лук, Великолукского, Невельского, Псковского и Себежского районов. Все они являются победителями и призерами областного конкурса «Юные дарования», научно-практической конференции «Шаг в будущее», интеллектуального соревнования «Шаг в науку, юниоры Псковщины» и прошли конкурсный отбор.

Одаренные юноши и девушки будут осваивать междисциплинарный проектный STEM-модуль «Биосфера: автономная экосистема». Учебный модуль предназначен для организации многоэтапного технического проектирования, объединяющего естественный науки, технологии, инжиниринг и математику.

Заниматься с одаренными детьми будут специалисты Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества, Центра науки и спорта, а также преподаватели Псковского государственного университета. По итогам работы ребятам предстоит защитить авторские проекты сбалансированной экосистемы.

«Такие мероприятия в регионе планируется сделать регулярными и системными, потому как они позволяют создать для детей, отличающихся своими достижениями в учении, дополнительные возможности для развития и роста», — отметил начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Профильная смена для одаренных школьников Псковской области проводится в соответствии с поручением Президента Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Цель мероприятия — поддержка, выявление, индивидуальное сопровождение и развитие одаренных детей в области науки.

Организаторы смены в Псковской области — Государственное управление образования Псковской области, Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества, Центр детского отдыха и оздоровления Псковской области и Центр науки и спорта «Без предела».