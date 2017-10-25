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Общество

Снег пройдёт в Псковской области 26 октября

26 октября в Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский  ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -3 до +2 градусов,  днем – от 0 до +5.

Атмосферное давление ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.

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