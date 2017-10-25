5 млн рублей долга заплатил пскович, чтобы снять запрет на выезд из РФ и на регистрационные действия с машиной

14:16, 25 октября 2017, ПАИ

Пскович оплатил долг почти в 5 млн рублей перед кредитной организацией, чтобы с него были сняты все ограничения и запреты.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области, исполнительным листом Псковского городского суда, выданным в марте, пскович обязан был выплатить задолженность в пользу АО «ББР БАНК» в общей сумме 4 миллиона 908 тысяч рублей.

Само решение Псковского городского суда вступало в законную силу в июне, однако должник его не исполнил. Поэтому взыскатель в августе направил документ на принудительное исполнение в службу судебных приставов по месту жительства должника.

В числе мер, примененных к должнику, было постановление об обращении взыскания на денежный счёт должника, запрет на регистрационные действия с автотранспортным средством. В конце сентября судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации.

6 октября на депозитный счёт Отдела судебных приставов Пскова № 1 от должника поступили 908 тысяч рублей, а ещё через полторы недели - 3 миллиона 862 тысячи рублей. В рамках данного исполнительного производства взыскан также исполнительский сбор в размере 319 тысяч 67 рублей.

После полной оплаты задолженности все обращения и запреты в отношении данного гражданина были отменены, как и временное ограничение на выезд из Российской Федерации. Исполнительное производство окончено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 47 ФЗ «Об исполнительном производстве».