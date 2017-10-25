На празднике «Маленький чемпион» псковичи смогут купить книги из коллекции «Комсомольской правды»

16:08, 25 октября 2017, ПАИ

Купить книги из коллекции «Комсомольской правды» смогут псковичи, которые станут гостями праздника «Маленький чемпион», сообщила Псковскому агентству информации руководитель отдела распространения и продвижения Медиахолдинг Псковской области Анита Михайлова.

Для гостей будет работать палатка с разными книгами. Издания напечатаны на хорошей бумаге, с большими красочными иллюстрациями. «На празднике можно будет купить книги из коллекций «Здоровое питание для детей», «Золотая коллекция мультфильмов», «Великие Архитекторы», «Современные художники», «Великие романы о любви» и другие», - рассказала Анита Михайлова.

Напомним, праздник состоится 29 октября в универсальном спортивном комплексе «Олипм». Начало мероприятия в 10:30. Вход для гостей свободный.