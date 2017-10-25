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Общество

На празднике «Маленький чемпион» псковичи смогут купить книги из коллекции «Комсомольской правды»

Купить книги из коллекции «Комсомольской правды» смогут псковичи, которые станут гостями праздника «Маленький чемпион», сообщила Псковскому агентству информации руководитель отдела распространения и продвижения Медиахолдинг Псковской области Анита Михайлова.

Для гостей будет работать палатка с разными книгами. Издания напечатаны на хорошей бумаге, с большими красочными иллюстрациями. «На празднике можно будет купить книги из коллекций «Здоровое питание для детей», «Золотая коллекция мультфильмов», «Великие Архитекторы», «Современные художники», «Великие романы о любви» и другие», - рассказала Анита Михайлова.

Напомним, праздник состоится 29 октября в универсальном спортивном комплексе «Олипм». Начало мероприятия в 10:30. Вход для гостей свободный.

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