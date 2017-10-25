Передачу вакантного мандата Псковского облсобрания Владимиру Панченко поддержал законодательный комитет

18:11, 25 октября 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению на заседании 25 октября поддержали передачу вакантного мандата «Справедливой России» Владимиру Панченко.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач сообщил парламентариям, что облзирком постановил передать вакантный мандат Владимиру Панченко и зарегистрировал его депутатом областного Собрания.

Кроме того, депутаты проголосовали за вхождение новых депутатов Андрея Корнева и Владимира Панченко в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению. Они также войдут в составы фракций «Единой Росси» и «Справедливой России» соответственно.

Напомним, что Владимиру Панченко передан мандат Олега Брячака, полномочия которого как депутата Псковского облсобрания прекращены с 14 сентября.