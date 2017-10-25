Псковский кинотеатр «Победа» втрое усилит охрану на период проката «Матильды»

14:53, 25 октября 2017, ПАИ

Псковский кинотеатр «Победа» втрое усилит охрану на период проката фильма «Матильда» Алексея Учителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе кинотеатра.

«На данный момент безопасность кинотеатра обеспечивает один охранник ЧОПа, на период проката, с завтрашнего дня, будут работать 2-3 человека», - заявили в кинотеатре.

Как добавили в пресс-службе, усиленную безопасность планируется обеспечивать две недели, но срок может быть продлен и до трех недель.

Напомним, завтра 26 октября в широкий прокат по всей России выходит лента Алексея Учителя «Матильда», рассказывающая об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, которые предшествовали официальному браку последнего российского императора. Лента еще до выхода стала предметом споров и критики со стороны представителей Русской православной церкви и чиновников. В частности, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) назвал картину «клеветой», а депутат Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру провести проверку ленты. В январе православные активисты из организации «Христианское государство — Святая Русь» разослали письма с угрозами в кинотеатры, планирующие показывать фильм. Они предупредили, что там, где будет идти «Матильда», «кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди».