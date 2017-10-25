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Общество

Псковичи обеспокоены обрушением стены шпагатной фабрики

Псковичи обеспокоены обрушением стены реконструируемой канатной фабрики Г. Ю. Мейера («Шпагатная фабрика») на улице Леона Поземского, 31 Б. Участник группы «Защитим исторический Псков» в соцсети «Фейсбук» Павел Сабр опубликовал фотографию фабрики, на которой можно заметить, что часть стены здания оказалась обрушена. Свой снимок пскович подписал так: «А могёт кто-нить покомментировать сию деструкцию на «Шпагатке»?»

Фото из группы в "Фейсбуке" "Защитим исторический Псков"

За комментариями Псковское агентство информации обратилось к собственнику здания, гендиректору ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» Николаю Загорую. 

По его словам, работы на объекте ведутся в штатном режиме, а часть стены шпагатной фабрики пришлось разобрать в связи с её аварийным состоянием.  «Это последствия длительного плачевного состояния здания», - подчеркнул Николай Загоруй. Он отметил, что сейчас на основании проектных решений производится восстановление стены. «К 1 декабря мы планируем полностью закрыть кровлю и восстановить стену», - уточнил Николай Загоруй.

Напомним, канатная фабрика была основана в 1896 году, предприятие занималось переработкой льна, изготовлением шпагата, бечевы и веревок. Во время оккупации Пскова в годы Великой Отечественной войны фабрика на 60% подверглась разрушению, большая часть оборудования была вывезена в Германию. Воссоздание предприятия после войны происходило на старых фундаментах, поэтому оно сохранило прежнюю планировку, хотя большинство зданий изменили свой облик.

Со временем старейшая фабрика Пскова пришла в упадок. О смене заданной при строительстве функции объекта в Пскове задумались в 2012 году. Тогда институт «Спецпроектреставрация» представил проект приспособления промышленных площадей. Он предполагал перепрофилирование - создание многофункционального комплекса, включающего гостиницу, ресторан, фитнес-центр, офисные помещения и магазины.

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