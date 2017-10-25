Николай Бурый попросил коллег лишить его полномочий депутата областного Собрания с 27 октября

15:03, 25 октября 2017, ПАИ

Комитет Псковского областного Собрания (ПОС) по законодательству и местному самоуправлению рекомендовал сессии ПОС досрочно прекратить полномочия депутата Псковского областного Собрания по единому избирательному округу Николая Бурого. Об этом с заседания комитета 25 октября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель аппарата Собрания сообщила депутатам, что утром на заседании комиссии по регламенту и депутатской этике рассматривалось заявление Николая Бурого о сложении депутатского мандата по собственному желанию. Парламентарий попросил коллег прекратить его полномочия 27 октября, так как всю завтрашнюю сессию ПОС он «хочет провести действующим депутатом».

Директор стругокрасненского ООО «Межхозяйственный лесхоз «Родник» Николай Бурый был избран в областное Собрание по спискам «Единой России». Ранее СМИ сообщали, что после того, как он откажется от депутатского мандата, вакантное место в Собрании будет предложено экс-губернатору Псковской области Андрею Турчаку. Став региональным парламентарием, Андрей Турчак сможет претендовать на пост члена Совета Федерации от Псковской области. Напомним, что Александр Борисов досрочно сложил полномочия псковского сенатора.