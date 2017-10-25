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Политика

У врио губернатора Псковской области могут появиться врио заместителей

У временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области могут появиться временно исполняющие обязанности его заместителей. Законопроект «О внесении изменения в статью 10.1 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области» поддержали члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания (ПОС). Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель правового управления ПОС Андрей Карпов пояснил, что предлагается дать право врио губернатора назначать врио заместителей главы региона. «Так как заместители по Уставу заканчивают полномочия с избранием нового губернатора, то может сложиться ситуация, что сейчас до выборов главы региона какой-либо вице-губернатор напишет заявление об уходе по собственному желанию, а врио губернатора не сможет назначить на его место нового человека даже в статусе врио», - уточнил Андрей Карпов.

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