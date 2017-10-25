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Общество

Особенные дети отправились в поход вместе с «МегаФоном»

Участники «Клуба общения и творчества», работающего при поддержке компании «МегаФон» и фонда «Крылья даны всем», отправились в поход.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

Дети с особыми потребностями узнали, как правильно поставить палатку, залезть в спальный мешок или подготовить костер, ответили на вопросы викторины и сделали оригинальные поделки из цветов и трав на память о лете.

Почувствовать себя настоящими путешественниками можно было на празднике «День туриста», организованном обществом родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты» и отделением ранней помощи «Лим-по-по» Центра лечебной педагогики Псковской области. Ребята могли попробовать себя и в роли детективов. Тем, кто хотел оценить вкус жареного на огне зефира, необходимо было выполнить спецзадание: найти человека в желтом шарфе, полосатых носках, белых очках или черных перчатках. Новые впечатления помогли участникам еще одного творческого конкурса создать рисунки, посвященные теме туризма. В завершение праздника всех ждала песня у костра.

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