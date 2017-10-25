Упразднить пять районных судов предлагается в Псковской области

15:31, 25 октября 2017, ПАИ

В Псковской области предполагается упразднить пять районных судов. С соответствующей законодательной инициативой Псковскому областному Собранию предлагается обратиться в Государственную Думу РФ. Об этом сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев на заседании комитета регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению 25 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам упразднить предлагается пять отдельных районных судов: Куньинский, Локнянский, Новоржевский, Палкинский и Плюсский. При этом их полномочия будут переданы, соответственно, Великолукскому, Бежаницкому, Пушкиногорском, Печорскому и Стругокрасненскому районным судам.

В тех райцентрах, где будут упразднены суды, будут созданы судебные присутствия соответствующих судов, в которых, вероятнее всего, будут работать по одному судье.

«Это ни в коем случае не скажется на доступе граждан к правосудию», - заверил Валерий Кондратьев.

Он напомнил, что практика упразднения судов уже имела место в Псковской области: с 1 июля 2008 года по сути отсутствуют суды в Усвятском, Красногородском и Пустошкинском районах.

Валерий Кондратьев пояснил, что речь идёт о так называемых двухсоставных судах, где работают всего два судьи, при этом нагрузка в них в два раза ниже средней по Северо-Западу и по области. Если в СЗФО на одного судью приходится 17 дел в месяц, в Псковской области 12, то, например, в Новоржевском районном суде – 4,8. «Такая ситуация повторяется из года в год», - подчеркнул выступающий.

«Это создаёт сложности и в работе судов, а кроме того, с 1 июня 2018 года в районных судах вводится практика присяжных заседателей. Мы уже столкнулись с проблемами обучения сотрудников, в том числе этих двух судей. Кроме того, будут неоправданные материальные затраты, поскольку в каждом суде нужно оборудовать залы для заседаний с присяжными», - заявил председатель облсуда.

Он добавил, что при упразднении судов будет проведено сокращение работников: будут убраны должности председателей, администраторов, уменьшена численность аппарата.

Депутаты поинтересовались, есть ли раскладки по сокращаемым штатным единицам. Валерий Кондратьев ответил, что такие данные есть по каждому из упраздняемых судов.

Депутат Лев Шлосберг зачитал обращение сотрудников Новоржевского суда, которые просили оставить предложение по упразднению без поддержки. Они пояснили, что в случае сокращения не смогут найти в районе работу по специальности.

От себя парламентарий добавил, что не понимает инициативы областного суда, когда требования по оптимизации работы из вышестоящей инстанции не поступало, а средства на обеспечение деятельности судов поступают из федерального бюджета.

«Без прямого указания из вышестоящих судов проводить такую оптимизацию я не вижу смысла. Пусть люди работают», - сказал Лев Шлосберг.

Сергей Кондратьев на это ответил, что прямого указания нет, но совет судей с 2007 года рекомендует привести нормативную нагрузку судей в соответствие со средней. При этом он признал, что судьи не виноваты, «но с этой ситуацией что-то надо делать».

Председатель комитета Владимир Яников согласился с коллегой по Собранию: «Для меня это дело тоже такое специфическое, я не могу однозначно оценить последствия такого решения, я скорее доверю это решение областному или федеральному суду, потому что они в этом больше понимают».

В итоге члены комитета не смогли принять единого решения по данному вопросу.