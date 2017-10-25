Закрыт набор основного состава участников семейного праздника «Маленький чемпион» в Пскове

17:06, 25 октября 2017, ПАИ

25 октября закрыт набор основного состава участников семейного праздника «Маленький чемпион», который состоится в Пскове в СК «Олимп» 29 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков», все 84 места заняли малыши в возрасте от 6 месяцев до 2 лет.

«Если вы всё ещё надеетесь поучаствовать в забегах, то записывайтесь в резерв. Дети из этого списка будут заменять выбывших малышей из основы. В случае, если карапуз из резерва выйдет на дорожку, родителям надо будет оплатить на месте взнос – 300 рублей», - уточнили в редакции.