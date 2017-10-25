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Политика

Инициатива, ограничивающая президента в правах, не нашла поддержки у псковских депутатов

Сегодня, 25 октября, на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутаты отклонили законодательную инициативу Льва Шлосберга («Яблоко») о направлении в Государственную Думу РФ законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороне». 

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, поправки сводились к ограничению сроков пребывания Вооружённых сил России за границами страны, и изменению порядка согласования президентом РФ направления российских военнослужащих за пределы РФ.

В частности, срок оперативного использования формирований Вооружённых сил за пределами территории России Шлосберг предложил ограничить 60 днями, а срок использования Вооруженных сил - одним годом. Для продления срока оперативного использования и использования формирований ВС РФ за границей, согласно предложенным поправкам, президент должен обратиться в Совет Федерации за соответствующем разрешением. При этом срок продления в первом случае также ограничен 60 дням, а во втором – годом.

Лев Шлосберг заявил, что считает отклонением от Конституции РФ передачу Советом Федерации полномочий определять срок нахождения ВС РФ за границей президенту, а представленный им законопроект призван ограничить право главы государства единолично принимать решения.

Коллеги по Собранию уточнили у парламентария, его ли это личная инициатива или позиция партии, которую он представляет.

«Это официальная позиция «Яблока», - ответил Лев Шлосберг.

Председатель комитета Владимир Яников заявил о поддержке политики президента Владмира Путина и выразил мнение, что возможность [президента] оперативно принимать решения, наоборот, позволяет сохранить жизни солдат при обороне России за её пределами.

В результате члены комитета рекомендовали коллегам на сессии регионального парламента не поддерживать представленный «яблочником» законопроект.

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