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Общество

Ян Лузин – о жалобе на ДСК в «Народную ленту»: Предприятие не может само себя проедать

Возглавивший в сентябре 2017 года ЗАО «Домостроительный комбинат» (ДСК) руководитель группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин прокомментировал поступившую в рубрику «Народная лента» Псковского агентства информации жалобу от граждан на поступившее им требование доплатить за строящуюся квартиру, которая в мае продавалась по акции за 1 млн рублей.

«Эти люди не купили, а изъявляли желание приобретать квартиры, - пояснил Лузин. - У нас есть расчётная себестоимость строительства, и продавать квартиры дешевле суммы мы не можем, потому что у предприятия есть различные задолженности, в том числе и по заработной плате. Даже у налоговой инспекции к нам будут вопросы, если мы будем продавать дешевле расчётной себестоимости. Поэтому все продажи квартир дешевле себестоимости я, конечно, сразу закрыл. Предприятие не может само себя проедать, мы должны думать о завтрашнем дне, о наших работниках, чтобы выйти на то состояние, когда предприятие может стабильно заработную плату выплачивать».

Он подтвердил, что клиентам, которые заключали предварительные договоры по акции, было предложено доплатить до себестоимости. «В противном случае те деньги, которые они пробовали вносить дружественным ДСК компаниям - подрядчикам, субподрядчикам – по каким-то займам, будут возвращены», - добавил новый руководитель ДСК.

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