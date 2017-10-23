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Культура

Актриса Анна Ковальчук рекомендовала псковичам посмотреть фильм «Матильда»

Актриса петербургского театра имени Ленсовета Анна Ковальчук на пресс-конференции в Пскове 25 октября сообщила журналистам, что уже успела посмотреть фильм Алексея Учителя «Матильда» и рекомендует сделать псковичам то же самое. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На фото: Анна Ковальчук

Напомним, лента выходит в широкий прокат завтра, 26 октября. В Пскове ее можно будет посмотреть в кинотеатрах «Победа» и «Мираж».

Картина рассказывает об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, которые предшествовали официальному браку последнего российского императора.

Еще до выхода «Матильда» стала предметом споров и критики со стороны представителей Русской православной церкви и чиновников. В частности, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) назвал картину «клеветой», а депутат Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру провести проверку ленты. В январе православные активисты из организации «Христианское государство — Святая Русь» разослали письма с угрозами в кинотеатры, планирующие показывать фильм. Они предупредили, что там, где будет идти «Матильда», «кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди».

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