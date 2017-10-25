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Общество

Александр Котов поздравил псковских таможенников с профессиональным праздником

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от себя лично и от имени депутатов поздравил работников Псковской таможни с профессиональным праздником.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, в поздравительном адресе отмечается, что таможенная служба испокон веков стоит на страже экономической безопасности государства и защите национальных интересов страны. «Традиции таможенного дела на псковской земле были заложены много столетий назад, и сегодня Псковская таможня с честью выполняет задачи, возложенные на неё государством», - подчеркнул Александр Котов.

«Благодаря высокому профессионализму и компетентности, грамотной организации работы и применению современных технологий псковские таможенники из года в год демонстрируют высокие показатели. Результаты деятельности действительно впечатляют: только за 9 месяцев текущего года Псковской таможней в федеральный бюджет перечислено свыше 19 миллиардов рублей», - отметил спикер облсобрания.

Он поблагодарил таможенников за достойную службу на благо Отечества, пожелал им и их близким здоровья, благополучия, удачи и мирного неба над головой.

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