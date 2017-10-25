РЕВИЗИЯ: Тюремный замок

19:40, 25 октября 2017, ПАИ

31 октября в России отмечается День работников СИЗО и тюрем. В преддверии профессионального праздника сотрудники псковского следственного изолятора № 1 решили показать журналистам свой тюремный замок. В этом здании, построенном в центре Пскова в начале XIX века, содержатся мужчины, женщины и подростки, которых пришлось изолировать от общества. На экскурсию по самому старому сооружению уголовно-исполнительной системы Псковской области отправились корреспондент и фотограф Псковского агентства информации.

С вещами на выход

Знакомство с тюремным замком началось с поста, на котором прессе пришлось сдать все документы, телефоны, наушники и даже флешки. После досмотра сумок и прохода через рамку металлоискателя журналисты в буквальном смысле оказались за решёткой и отправились в кабинет «смотрителя» замка - начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Николая Засухина.

Он рассказал, что строгие меры безопасности вполне оправданны, так как в учреждении находятся разные категории спецконтингента: подследственные здесь ждут суда, а уже осужденные ожидают конвоирования в колонии. Есть и те, кто решил полностью отбыть наказание в СИЗО – в том случае, если срок небольшой. Прибывают с тюремный замок и больные преступники, так как на территории изолятора расположен филиал больницы № 3.

Наметив план довольно обширной экскурсии, мы отправились на первый объект – во двор, откуда конвой забирает содержащихся в изоляторе людей, чтобы отвезти их в колонии или на следственные мероприятия. Это ежедневная процедура, сотрудники отдела охраны изолятора находятся на посту сутками и готовы в любой момент принять работников конвойного подразделения.

Несколько раз в день железные ворота открываются, и на территорию изолятора заезжает машина УФСИН, которую тут же тщательно досматривают при мощи металлоискателя и собаки. Конвоиры также проходят проверку на наличие запрещенных предметов. Утром 25 октября из СИЗО убыли 18 осужденных, которые под строгим конвоем и взором журналистов забрались с вещами в автомобиль. В дороге они будут изолированы друг от друга - направляемые в разные колонии узники находятся за перегородкой.

Отправив осужденных по этапу, участники экскурсии отправились к специалистам по общению со спецконтингентом – психологам. Начальник психологической лаборатории СИЗО-1 Оксана Селезнёва рассказала, что именно сюда первым делом поступают заключенные. Задача психологов – выявить, насколько человек способен выжить в условиях изоляции, требуется ли ему для этого помощь, а также наличие отклонений психики. Помимо психокоррекционной помощи сотрудники лаборатории помогают арестантам поддерживать связь с родственниками.

Другое направление деятельности психологов – работа с личным составом изолятора. Начальник учреждения пояснил, что некоторым сотрудникам тоже иногда требуется помощь из-за серьёзной нагрузки. Психологи проводят комплексные тренинговые мероприятия и индивидуальные встречи, чтобы не допустить профвыгорания сотрудников СИЗО. При необходимости их направляют в Центр психологической диагностики. «С сотрудниками работать сложнее, чем со спецконтингентом», - заявила Оксана Селезнёва.

Плохая примета

После общения с психологом гости изолятора снова вышли в бесконечные коридоры тюремного замка, по которому, по заверению Николая Засухина, можно блуждать целый день, но так и не выйти на улицу. Но журналистам повезло, и сопровождающий вывел их в отдел режима и обысков, где заключенные встречаются с адвокатами и следователями, общаются по телефону с пришедшими на свидание родными и близкими. Здесь же находится комната приёма передач, куда родственники приносят посылки.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова













Принесённое тщательно проверяют в стерильных условиях сотрудники колонии, у каждого из которых есть медкнижка. Инспектор комнаты свиданий и передач перечислила самые изощренные способы попыток передачи наркотиков в изолятор: в пакетиках кофе «3 в 1», дрожжевой продукции, пряниках, макаронах быстрого приготовления. Такие случаи часто встречаются, несмотря на то, что для приносящих посылки установлен стенд с исчерпывающим перечнем запрещённых продуктов и предметов. В случае обнаружения в посылке чего-либо из этого списка на гражданина составляют административный протококк, после чего меру наказания выбирает суд.

После этого начальник изолятора показал недавно отремонтированный пост № 8 – один из корпусов, в котором и находились осужденные, отправленные сегодня по этапу. Заключенные здесь содержатся за железными дверями под присмотром надзирателей. В одну из пустующих камер заглянули и журналисты, а на попытку закрыть дверь изнутри начальник изолятора отреагировал неодобрительно: мол, примета плохая.

Смотреть в неуютной камере оказалось особо нечего, поэтому экскурсанты отправились в комнаты видеоконференцсвязи с судами. В изоляторе их целых две – помещения Верховного суда РФ и Псковского областного суда. Николай Засухин рассказал, что это очень удобно – заключенных не нужно никуда возить, к тому же, некоторые из них не могут поехать в суд по состоянию здоровья. В таких комнатах узники находятся за решеткой, и в режиме онлайн участвуют в судебном заседании, которое транслируется по телевизору.

Миновав несколько отсекающих решеток, по инструкции закрывающихся на два оборота, журналисты услышали музыку, немного не вязавшуюся с мрачными стенами в длинном коридоре. Оказалось, что в этом месте расположен прогулочный дворик, где ежедневно гуляют несовершеннолетние. А звуковой фон необходим для того, чтобы заключенные в разных камерах друг друга не слышали и не могли переговариваться. Вместо потолка в таких двориках – решетки, по которым ходят сотрудники изолятора, почти весь день проводящие на улице, чтобы следить за порядком.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









Начальник колонии продемонстрировал одну из таких комнат – здесь арестанты могут поиграть в теннис, баскетбол, позаниматься на турнике или же просто подышать свежим воздухом и почитать книжку. К слову, в изоляторе довольно обширный библиотечный фонд. Все книги пронумерованы, чтобы спецконтингент их не портил и использовал по назначению. «Читают достаточно. Многие даже к Богу обращаются в этих стенах», - прокомментировал Николай Засухин.

Подростки и женщины содержатся на посту № 4. Николай Засухин заметил, что среди заключенных есть беременная женщина, но её срок подходит к концу, и ребёнок родится уже на свободе. В этот день в данном корпусе дежурил младший инспектор Павел Наумов, всего полгода назад поступивший на службу, но уже привыкший всё держать под контролем. Что касается психологической составляющей, он заверил, что «всё нормально». Конечно, зэки порой просят что-то у надзирателей, к примеру, передать вещь из одной камеры в другую. В таких случаях сотрудники колонии доводят до арестантов требования регламента, запрещающие подобные действия.

Для соблюдения чистоты в Псковском тюремном замке есть баня, представляющая собой 3 помывочных бокса, в которых узники должны проводить не менее 15 минут. Моются они покамерно, как и гуляют, а гигиенические наборы получают раз в месяц. В целях дизенфекции вещей установлены прожарочные шкафы.

К слову, условия, в которых несут службу сотрудники, вполне достойные. Здание тюремного замка, конечно, старое, но ремонты здесь проводятся регулярно, хотя для любых перестроек необходимо согласование комитета по охране памятников, так как объект является памятником регионального значения.

«Звездочка» псковского СИЗО

Еще одна важная процедура в колонии – охрана личного состава, которая необходима при выводе заключенных. Для этого в СИЗО-1 имеется достойный городок служебного собаководства, который недавно благоустроили сами сотрудники. Не щадя сил, кинологи УФСИН обустроили своим подопечным новые вольеры с подстилками для холодного времени года, а на входе – коврик с дезинфицирующими средствами.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











В питомнике журналистов встретила кинолог Ольга Гребешкова, которая со своим служебным спаниелем по кличке Джесси специализируется на поиске наркотиков. Оказалось, что Ольга и Джесси – настоящие «звёздочки» кинологической службы псковского УФСИН. Они регулярно выступают за команду Федеральной службы исполнения наказаний России и занимают призовые места.

Журналисты своими глазами увидели, на что способна Джесси. В одной из комнат отряда хозяйственного обслуживания кинолог спрятала наркотики, и служебной собаке было необходимо их найти. Уже спустя пару минут спаниель держал в зубах любимую игрушку, которую получил в качестве поощрения за найденные в коробке с настольными играми наркотические вещества.

Начальник кинологической службу УФСИН объяснил, что собаки-поисковики, как правило, - охотничьих пород, поэтому им нравится искать что-либо, получая за это презент. Обучают таких собак в игровой форме, не наказывая, чтобы им было интересно найти знакомый запах – сперва любимой игрушки или лакомства, затем – наркотиков. Между делом он пригласил псковичей, которые хотят работать в УФСИН и любят животных, на должность кинологов - служба планирует расширяться.

Кстати, хозотряд – довольно любопытный объект псковского СИЗО. В нём трудится 21 осужденный из категории ранее не привлекавшихся и не отбывавших наказание. «Они целый день как в белки в колесе, учреждение хоть и небольшое, но дел выше крыши», - заявил Николай Засухин и пояснил, что хозтотряд занимается обслуживанием нужд всего изолятора.

Попасть в этот отряд довольно сложно, к примеру, нужно пройти полиграф и несколько видов тестирования. Условия содержания тут не такие строгие, как в других камерах, но узники не остаются без внимания. За порядком следит старший инспектор по воспитательной работе Денис Бычинский, который всегда знает, чем живут и чем дышат заключенные. Он подчеркнул, что сюда опадают только «лучшие из лучших», люди, которые «криминально не заражены», поэтому нарушения фиксируются крайне редко. Последнее было в 2010 году, когда сбежал один из зэков, ремонтировавший кабинет отдела кадров. Преступник был пойман в тот же день. До этого подобное происшествие имело место в 1990-х годах.

Верность УИС

Отсутствие ЧП говорит о высокой квалификации сотрудников изолятора, которую они не перестают повышать. В отремонтированном в 2014 году актовом зале часто проходят совещания, теоретические занятия, а также тренировки по боевой подготовке.

Инспекторы совершенствуют навыки стрельбы с помощью специального тренажера – к пистолету ПМ-9 и мишени подключен шнур, что позволяет видеть на экране прицел. Николай Засухин заверил, что это хорошее подспорье для тех, кто не умеет стрелять. К тому же, не требуется выезжать на стрельбы.

Инструктор группы по боевой и служебной подготовке, врио начальника пресс-службы СИЗО-1 Вадим Шатый рассказал, что регулярно проводится служебная подготовка сотрудников, в том числе медицинская, техническая, правовая, огневая и физическая. Раз в квартал инспекторы сдают зачеты, в случае неудовлетворительного результата отправляются на дополнительные занятия.

Очень много времени уделяется воспитательной работе с личным составом, ведь сотрудники работают в условиях изоляции от внешнего мира. Этими вопросами занимается заместитель начальника изолятора по воспитательной работе Вячеслав Иванов. По его мнению, важно, чтобы у работников СИЗО всё было стабильно, и на службе, и в семье. Кстати, количество женщин в личном составе не превышает 30%, мужской персонал более востребован. Объясняется это тем, что не каждая женщина готова применить физическую силу (разумеется, в рамках закона).

Помимо актового зала в этом корпусе есть уголки для занятий по гражданской обороне, небольшой музей, созданный силами личного состава, и стенд с историей самого тюремного замка.

Завершая экскурсию, Николай Заухин обратил внимание журналистов на девиз изолятора – «Наш девиз – верность УИС». Начальник псковского СИЗО уверен, что не каждый способен посвятить свою жизнь уголовно-исполнительной системе.

Настоящие герои

Псковский изолятор работает уже более 200 лет, и за это время серьезных происшествий здесь не зафиксировано. И, естественно, в этом велика заслуга личного состава.

Начальник колонии так прямо и заявил: в СИЗО работают настоящие герои. В качестве примеров он привёл начальника отдела кадров, которая без долгих раздумий нырнула в Пскову, чтобы спасти ребёнка. Также Николай Засухин выделил младшего инспектора Николая Цуканова, который работает в изоляторе уже 20 лет, но не потерял интереса к службе. Напомнил он и о «звёздочке» Ольге Гребешковой – «гордости учреждения, которая своим примером показывает, какие люди есть в системе ФСИН». «Приятно осознавать, что среди нас есть такие люди», - улыбнулся начальник СИЗО.

Он подчеркнул, что в учреждении многое делается для того, чтобы заинтересовать молодых сотрудников, к тому же, в псковском СИЗО служат уже целые династии. Среди качеств, необходимых для поступления на службу, Николай Засухин назвал неподкупность интересов, твёрдость, компетентность и чувство юмора, без которого в жизни тяжело. Очень важно, по мнению начальника изолятора, и наставничество.

В заключение он сказал, что за время его работы в Псковском тюремном замке достигнута масса положительных моментов, а к решению существующих проблем прилагается максимум усилий. «Слаженный коллектив – это залог успеха в учреждении», - подытожил Николай Засухин.