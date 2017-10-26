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Общество

Устраивать банное обиходье советует 26 октября народный календарь

26 октября православные люди отмечают праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую именуют также Вратарницей или Привратницей. Об этом сообщает calend.ru. 

Икона почитается как чудотворная; ее оригинал, написанный, по преданию, евангелистом Лукой, хранится в Иверском монастыре на горе Афон, в Греции. Существует легенда об обретении иконы. В IX веке одна жительница Никеи, желая спасти лик Богородицы от иконоборцев, опустила икону в море, где она хранилась на протяжении двух столетий. В XI веке монахи Иверского монастыря увидели посреди водной глади изображение Божьей Матери, поддерживаемое огненным столбом. Преподобный Гавриил Святогорец по указанию Девы Марии прошел по воде к иконе и перенес ее в монастырь. Однако утром лик обнаружили над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока, в конце концов, икону не оставили на том месте, которое она для себя выбрала. С тех пор ее стали называть Привратницей или Вратарницей. 

Эту икону очень почитали на Руси. Иверской иконе Божьей матери молились об избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли.

На Иверскую русские люди обычно устраивали банное обиходье: жарко топили баню, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных падучей — эпилепсией. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать болезнь. 

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