День без бумаги отмечается в мире 26 октября

09:48, 26 октября 2017, ПАИ

День без бумаги отмечается в мире 26 октября. Об этом сообщает calend.ru.

«Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основной тезис международной «безбумажной» кампании, которая ежегодно проходит осенью по всему миру. Раньше она проводилась каждый четвертый четверг октября, но в 2015 году ряд стран перенесли дату празднования на начало ноября. В России День без бумаги сохранил традицию.

В этот день ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные акции поддержки. Цель Международного дня без бумаги (World Paper Free Day) — показать на реальных примерах, как с помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, привлечение внимания компаний и людей по всему миру к современным безбумажным технологиям. Уникальность акции в том, что она приносит пользу не только природе, но и бизнесу. Использование технологий электронного документооборота, оптимизация бизнес-процессов в компаниях позволяют организациям постепенно сокращать расходы на печать, хранение и транспортировку бумаги.

По данным Ассоциации по вопросам управления информацией и изображениями, экономия или переработка тонны бумаги позволяет «спасти» 17 деревьев, 26 тыс. литров воды, 3 кубических метра земли, 240 литров горючего и 4 тыс. кВт/ч электричества. К тому же, по подсчётам экспертов, 45% бумажных документов выбрасываются в течение 24-х часов после их создания.

Тенденции мирового потребления бумаги говорят о том, что необходимы коллективные меры по привлечению внимания к проблеме. За последние 20 лет расход бумаги увеличился примерно на 26%, объём вырубки леса сегодня в несколько раз превышает объём его естественного восстановления.

Для того, чтобы поддержать Международный день без бумаги, компаниям достаточно рассказать о своем опыте партнерам, клиентам, сотрудникам через собственные информационные ресурсы, СМИ, официальную группу Дня без бумаги в социальных сетях. Поддержать акцию может также любой человек, рассказав о своем личном примере через социальные средства коммуникации с помощью хештега #ДеньБезБумаги. В России организатором данного праздника-акции является информационно-аналитический проект DOCFLOW, участники которого приглашают всех неравнодушных людей и компании принять участие в мероприятиях дня.