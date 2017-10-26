0
11:20
Осадки в Пскове закончатся к вечеру 26 октября
10:05
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Никогда такого не было и вот опять
09:27
Перейти на зимнюю резину рекомендует псковским водителям Госавтоинспекция
08:59
Устраивать банное обиходье советует 26 октября народный календарь
21:58
Ремонт дороги ведётся между Дно и деревней Филиппково
20:47
Более 2,5 тысяч псковских пятиклассников напишут всероссийские проверочные работы по русскому языку
19:40
РЕВИЗИЯ: Тюремный замок
Еще новости
Общество

День без бумаги отмечается в мире 26 октября

День без бумаги отмечается в мире 26 октября. Об этом сообщает calend.ru. 

«Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основной тезис международной «безбумажной» кампании, которая ежегодно проходит осенью по всему миру. Раньше она проводилась каждый четвертый четверг октября, но в 2015 году ряд стран перенесли дату празднования на начало ноября. В России День без бумаги сохранил традицию.

В этот день ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные акции поддержки. Цель Международного дня без бумаги (World Paper Free Day) — показать на реальных примерах, как с помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, привлечение внимания компаний и людей по всему миру к современным безбумажным технологиям. Уникальность акции в том, что она приносит пользу не только природе, но и бизнесу. Использование технологий электронного документооборота, оптимизация бизнес-процессов в компаниях позволяют организациям постепенно сокращать расходы на печать, хранение и транспортировку бумаги.

По данным Ассоциации по вопросам управления информацией и изображениями, экономия или переработка тонны бумаги позволяет «спасти» 17 деревьев, 26 тыс. литров воды, 3 кубических метра земли, 240 литров горючего и 4 тыс. кВт/ч электричества. К тому же, по подсчётам экспертов, 45% бумажных документов выбрасываются в течение 24-х часов после их создания.

Тенденции мирового потребления бумаги говорят о том, что необходимы коллективные меры по привлечению внимания к проблеме. За последние 20 лет расход бумаги увеличился примерно на 26%, объём вырубки леса сегодня в несколько раз превышает объём его естественного восстановления.

Для того, чтобы поддержать Международный день без бумаги, компаниям достаточно рассказать о своем опыте партнерам, клиентам, сотрудникам через собственные информационные ресурсы, СМИ, официальную группу Дня без бумаги в социальных сетях. Поддержать акцию может также любой человек, рассказав о своем личном примере через социальные средства коммуникации с помощью хештега #ДеньБезБумаги. В России организатором данного праздника-акции является информационно-аналитический проект DOCFLOW, участники которого приглашают всех неравнодушных людей и компании принять участие в мероприятиях дня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Осадки в Пскове закончатся к вечеру 26 октября
26 октября 2017
Осадки в Пскове закончатся к вечеру 26 октября
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Никогда такого не было и вот опять
26 октября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Никогда такого не было и вот опять 6
Перейти на зимнюю резину рекомендует псковским водителям Госавтоинспекция
26 октября 2017
Перейти на зимнюю резину рекомендует псковским водителям Госавтоинспекция 1
Устраивать банное обиходье советует 26 октября народный календарь
26 октября 2017
Устраивать банное обиходье советует 26 октября народный календарь
Ремонт дороги ведётся между Дно и деревней Филиппково
25 октября 2017
Ремонт дороги ведётся между Дно и деревней Филиппково
Более 2,5 тысяч псковских пятиклассников напишут всероссийские проверочные работы по русскому языку
25 октября 2017
Более 2,5 тысяч псковских пятиклассников напишут всероссийские проверочные работы по русскому языку
«Обувную» фотосессию провели участницы «Мисс Псков-2017»
25 октября 2017
«Обувную» фотосессию провели участницы «Мисс Псков-2017»
Проводы псковских призывников (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 октября 2017
Проводы псковских призывников (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...