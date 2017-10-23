Мигицко о гастролях в Пскове: Нужно смотреть, нет смысла делать аннотации

18:04, 25 октября 2017, ПАИ

Театр имени Ленсовета привёз в Псков два спектакля для взрослых - «Город. Женитьба. Гоголь» и «Без вины виноватые», сообщил на пресс-конференции, посвящённой гастролям театра, актёр Сергей Мигицко. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Мигицко, это спектакли разного стиля, объединенные классикой. «Мы старались не отходить от классики Гоголя. Это наше достояние, национальное в том числе. Там есть, конечно, добавленный текст, но спектакль от этого стал только лучше. Нужно смотреть, нет смысла делать аннотации. Это спектакль о любви. Философское такое размышление на тему любви», - рассказал артист о постановке «Город. Женитьба. Гоголь».

Спектакль «Без вины виноватые», по его словам, - это возвращение к русскому классическому театру, к живописным декорациям, и он тоже о любви.

Актёр театра Роман Кочержевский отметил, что в спектакле «Город. Женитьба. Гоголь» его создатели фантазировали на тему событий, которые происходят на улицах Петербурга. «Интересно найти вот этот мост между теми людьми и современными. Это не эксперимент ради эксперимента, это наше желание совместить наши сегодняшние впечатления», - пояснил он.