В Великих Луках 41-летний мужчина скончался в больнице от ножевого ранения

17:13, 25 октября 2017, ПАИ

В субботу, 21 октября, в Великолукской городской больнице скончался 41-летний мужчина, госпитализированный с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Согласно данным медицинского судебного исследования, пострадавший скончался от массивной кровопотери в результате ранения печени.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

Правоохранители подозревают в совершении преступления 28-летнего местного жителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений. Он задержан в процессуальном порядке. Сейчас следователи предъявили ему обвинение и представили в суд доказательства в обосновании ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, подозреваемый употреблял в гостях спиртные напитки вместе с потерпевшим, поссорился с ним и ударил его кухонным ножом в брюшную полость.

Несмотря на то, что потерпевший был экстренно госпитализирован, в результате массивной кровопотери он вскоре скончался.

Расследование уголовного дела продолжается.