Актёр театра имени Ленсовета: Мы приехали в Псков не Ваньку валять

17:26, 25 октября 2017, ПАИ

«Мы приехали в Псков не Ваньку валять, а сыграть серьёзно», - заявил актёр театра имени Ленсовета Сергей Мигицко на пресс-конференции 25 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина начинаются гастроли Санкт-Петербургского государственного театра имени Ленсовета. Будут представлены два спектакля: 26 октября в 19:00 «Город. Женитьба. Гоголь.» и 27 октября в 19:00 «Без вины виноватые».

«Мне кажется, что хорошие спектакли мы привезли в Псков, для псковского зрителя, для гурманов. Я рекомендую проверить боем», - подчеркнул Сергей Мигицко.

Он отметил, что Псков - очень любим и уважаем. «Древняя земля, один из центров православия российского, по определению не поворачивается назвать это провинцией», - сказал артист.

Согласилась с ним актриса Анна Ковальчук: «Ваш город действительно чудесный, камерный. Я люблю Псков, места многие тут люблю».

Заведующая музеем и редактор литературной части театра имени Ленсовета Вера Матвеева заверила, что псковичи увидят все поколения актёрской труппы. «У нас лучшая труппа в Санкт-Петербурге. Вы увидите всех лучших», - заявила она.

Директор театра имени Ленсовет Валерий Градковский отметил, что театр всегда был гастролирующим. «Мы очень много ездили и будем ездить. Даже в 90-е годы наш театр неизменно ездил в полном оформлении на большие расстояния, мы всегда представляли лучшие спектакли, - рассказал он. - Нам всегда задавали вопрос, как мы в такие времена могли ездить. Но мы вот находили способ».

По словам директора театра, сегодня гастрольная деятельность переживает обновление. «Это очень важно, так как гастроли - это дорогостоящая затея, они требуют серьезных финансовых ресурсов. Я хочу поблагодарить Федеральное агентство по поддержке гастрольной деятельности. Это третье такое наше сотрудничество и, надеюсь, оно продолжится», - заключил Валерий Градковский.