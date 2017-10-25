Андрей Турчак обсудил вопросы текущей повестки на рабочей встрече с Борисом Грызловым

17:42, 25 октября 2017, ПАИ

Председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов и исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Андрей Турчак обсудили вопросы текущей партийной работы, а также задачи подготовки к XVII съезду партии. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

По словам Бориса Грызлова, одной из главных задач должно быть сохранение преемственности в партийной работе, в том числе при работе с фракцией в Государственной Думе и в региональных парламентах.

Борис Грызлов поддержал предложение Андрея Турчака о необходимости более плотного взаимодействия высшего совета и генерального совета по основным направлениям работы партии.

«Высший совет провел большую работу по формулированию стратегических инициатив. Сегодня это востребовано партией, и выдвинутые инициативы могут занять особое место в подготовке к съезду», - подчеркнул Андрей Турчак.

Он также предложил усилить работу межрегиональных координационных советов, повысив их роль во взаимодействии с региональными отделениями партии.