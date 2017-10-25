Андрей Турчак обсудил вопросы текущей повестки на рабочей встрече с Борисом Грызловым
Председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов и исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Андрей Турчак обсудили вопросы текущей партийной работы, а также задачи подготовки к XVII съезду партии. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.
По словам Бориса Грызлова, одной из главных задач должно быть сохранение преемственности в партийной работе, в том числе при работе с фракцией в Государственной Думе и в региональных парламентах.
Борис Грызлов поддержал предложение Андрея Турчака о необходимости более плотного взаимодействия высшего совета и генерального совета по основным направлениям работы партии.
«Высший совет провел большую работу по формулированию стратегических инициатив. Сегодня это востребовано партией, и выдвинутые инициативы могут занять особое место в подготовке к съезду», - подчеркнул Андрей Турчак.
Он также предложил усилить работу межрегиональных координационных советов, повысив их роль во взаимодействии с региональными отделениями партии.