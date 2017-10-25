Проректор по учебно-воспитательной работе ПсковГУ: Мы гордимся нашими студентами, которые представили нас в Сочи

19:18, 25 октября 2017, ПАИ

«Мы очень гордимся нашими студентами которые представили наш регион в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов», - заявила проректор по учебно-воспитальной работе ПковГУ Наталья Иванова сегодня, 25 октября, на пресс-конференции в Псковском государственном университете, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Иванова от имени руководства вуза поблагодарила всех студентов-волонтеров, принимавших участие на Фестивале и отметила «как сияют лица у всех студентов».

В свою очередь, один из студентов-участников фестиваля Валерий Баткаев рассказал, что каждый событие было «грандионзным» и каждый смог найти для себя что-то важное: «Там были знаменитые актеры, режиссеры, они проводили мастер-классы, фестиваль создал единство, дружбу между народами. Каждый нашел там что-то свое - бизнес, политика, культура, волонтерство. Это грандиозное событие для нашей страны и конечно же для других государств. Мы сломали некоторые стереотипы иностранцев о России, поскольку все СМИ за рубежом отзываются о нашей стране, как об агрессоре с вечной мерзлотой. Мы хотели доказать что наша страна вовсе не такая».

Напомним, что в октябре в Сочи прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Псковскую область на нем представили более 40 участников, в том числе 15 волонтеров - лучшие представители студенчества, лидеры молодежных и общественных организаций, молодые ученые, спортсмены, журналисты и предприниматели.