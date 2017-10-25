В администрации региона ищут пути по выводу Псковпассажиравтотранса из кризисной ситуации

18:20, 25 октября 2017, ПАИ

25 октября временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, посвященное преодолению кризисной финансово-экономической ситуации в государственном предприятии «Псковпассажиравтотранс» и векторам его развития. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

И. о. генерального директора «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов рассказал, что одной из проблем предприятия является устаревающий подвижной состав. Средний возраст городских автобусов составляет 14 лет. При этом 56 автобусов эксплуатируются уже более 20 лет, еще 8 транспортных средств — 32 года. В связи с этим предприятие несет высокие эксплуатационные расходы. Вместе с тем благодаря участию Псковской области в федеральных программах удалось значительно обновить автопарк, занятый на пригородных и междугородних маршрутах, а также на подвозе школьников и учителей к образовательным учреждениям.

Кроме того, требует изменения маршрутная сеть предприятия. Сегодня она не увязана с комплексной сетью маршрутов Псковской области и с другими видами транспорта: железнодорожным и авиационным.

Александр Питиримов также рассказал о том, что предприятие терпит ежегодно нарастающие убытки и имеет образовавшуюся за несколько лет задолженность по налогам и страховым взносам. В общей сложности эта сумма составляет более 280 млн рублей.

Михаил Ведерников пообещал оказать предприятию помощь в реструктуризации налоговой задолженности, а также озвучил свои предложения по улучшению деятельности предприятия. «Надо избавиться от задвоенных маршрутов, которые попросту крадут у предприятия пассажиров. Если есть автобус «14», то не должно быть «14-т». Необходимо вести борьбу с «нелегалами», которые под видом заказных перевозок, по сути, осуществляют регулярные пассажирские перевозки, и тесно взаимодействовать в этом вопросе с ГИБДД», — пояснил врио губернатора.

В качестве одного из векторов развития предприятия Александр Питиримов назвал совершенствование автовокзальной инфраструктуры. Речь идет о восстановлении работы закрытых железнодорожных станций и переформатировании этих объектов в транспортно-пересадочные узлы. ТПУ, отвечающие требованиям мультимодальных пассажирских перевозок (когда пассажир может доехать до пункта назначения на двух и более видах транспорта, купив единый билет) были открыты в Плюссе, Идрице и Сущево. В планах на 2018 год — открытие таких объектов в Кунье, Невеле, Пустошке, Пыталово.

«Стоит подумать над тем, как минимизировать затраты бюджета на реконструкцию автостанций. Например, привлекать инвесторов, которые могли бы вложить средства в реконструкцию объекта и разместить в нем точку питания или магазин сопутствующих товаров», — предложил Михаил Ведерников.

Среди приоритетов развития «Псковпассажиравтотранса» также — внедрение комплексного плана транспортного обслуживания населения, введение системы автоматизированного контроля оплаты за проезд, развитие железнодорожных сервисов, подготовка кадрового резерва и другие.

ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» является системообразующим предприятием, обслуживающим областной центр и 17 районов области. Компания имеет 550 автобусов, курсирующих по 80 межмуниципальным, 237 муниципальным и 24 городским маршрутам. Ежегодно «Псковпассажиравтотранс» перевозит более 40 млн пассажиров и обеспечивает три четверти пассажирских перевозок в регионе.