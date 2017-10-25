Директор Псковской ГРЭС прокомментировал сообщение о вывозе оборудования со станции

17:52, 25 октября 2017, ПАИ

Директор Псковской ГРЭС Евгений Голубев прокомментировал фотографии и сообщение о вывозе оборудования со станции в группе «Дедовичи-life» в Facebook, которые опубликовал экс-кандидат на должность главы Дедовичского района от КПРФ Алексей Русаков.

«Эти случаи в соцсетях навеяны предыдущими слухами о закрытии ГРЭС. Но по факту это вывозили генератор - составную часть 3-го энергоблока. В своё время проект станции был доработан под 3 энергоблока, но ещё в 90-е годы было принято решение, что 3-й энергоблок строить не будут. А оборудование для него на станции осталось, его периодически продавали по мере необходимости. Вот сейчас на Сургутскую ГРЭС понадобился генератор», -- пояснил Голубев.

Он добавил, что 2 энергоблока станции полностью функционируют, 2-й блок находится в работе, а 1-й - в резерве.

Добавим, в сентябре 2017 года ПАО «ОГК-2» после переговоров с администрацией Псковской области приняло решение о продлении участия Псковской ГРЭС в конкурентном отборе мощности на период до января 2022 года.