Пскович признан виновным в попытке убить собутыльника в запертой снаружи квартире

18:16, 25 октября 2017, ПАИ

В Пскове 29-летний местный житель приговором Псковского городского суда признан виновным в покушении на убийство знакомого (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ) в одной из квартир на улице Западной.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, суд установил, что 16 ноября 2016 года компания распивала в квартире спиртные напитки. Когда хозяйка вышла на улицу и заперла внутри жилища двоих гостей, между собутыльниками произошла ссора. В результате злоумышленник схватил нож и, бегая за потерпевшим по квартире, расположенной на 4 этаже, нанес ему множество ударов в область спины. Он продолжал наносить удары до тех пор, пока пострадавший не перестал сопротивляться. Полагая, что убил оппонента, злоумышленник лег спать в соседней комнате. При этом потерпевший в результате получил лишь легкие телесные повреждения.

О происшествии в полицию сообщила вернувшаяся домой хозяйка.

В результате приговором Псковского городского суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, у женщины сразу после происшествия был изъят малолетний ребёнок, которого она оставила одного в квартире с гостями.