0
14:07
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
20:51
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
10:00
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
09:08
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
17:06
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
21:12
78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев
13:21
Врио губернатора Псковской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Р-23
Еще новости
Происшествия

Пскович признан виновным в попытке убить собутыльника в запертой снаружи квартире

В Пскове 29-летний местный житель приговором Псковского городского суда признан виновным в покушении на убийство знакомого (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ) в одной из квартир на улице Западной.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, суд установил, что 16 ноября 2016 года компания распивала в квартире спиртные напитки. Когда хозяйка вышла на улицу и заперла внутри жилища двоих гостей, между собутыльниками произошла ссора. В результате злоумышленник схватил нож и, бегая за потерпевшим по квартире, расположенной на 4 этаже, нанес ему множество ударов в область спины. Он продолжал наносить удары до тех пор, пока пострадавший не перестал сопротивляться. Полагая, что убил оппонента, злоумышленник лег спать в соседней комнате. При этом потерпевший в результате получил лишь легкие телесные повреждения.

О происшествии в полицию сообщила вернувшаяся домой хозяйка.

В результате приговором Псковского городского суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, у женщины сразу после происшествия был изъят малолетний ребёнок, которого она оставила одного в квартире с гостями. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
24 октября 2017
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС 2
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
23 октября 2017
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
23 октября 2017
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
23 октября 2017
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
19 октября 2017
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции 5
78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев
18 октября 2017
78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев
Врио губернатора Псковской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Р-23
18 октября 2017
Врио губернатора Псковской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Р-23 3
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей
18 октября 2017
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей 8

Идет загрузка...